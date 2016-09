(BDPh) Das Ausstellen von Briefmarkenexponaten in konventioneller Form ist sowohl für Sammler als auch für Veranstalter mit hohem Aufwand verbunden. Rahmen, Hallen und Jurykosten summieren sich schnell zu ordentlichen Beträgen. Auf der anderen Seite sind die technischen Möglichkeiten immer besser und preiswerter geworden. Bilder in hoher Auflösung lassen sich schnell im Internet hochladen und können online betrachtet werden. Nach Schwarzenberg in 2014 veranstaltet die Arbeitsgemeinschaft Ruhr der Briefmarkenfreunde Essen e.V. in 2017 die zweite virtuelle BDPh-Ausstellung im Rang 3 in Deutschland. Der Name RUHRVIA 2017 leitet sich aus dem Veranstalter, der ArGe Ruhr Essen und den Anfangsbuchstaben der Worte “virtuelle Ausstellung” ab. Mit nur 20 € Ausstellergebühren für ein komplettes Exponat kann auch für die Aussteller der finanzielle Aufwand gering gehalten halten werden. Anmeldungen sind bis zum 31. März 2017 möglich. Weitere Informationen unter: www.vdph.de/ruhrvia2017