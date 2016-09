Aktuelle Nachrichten des BDPh







4.09.2016 Kategorie: Nachrichten Junger Sammler 60 Jahre Deutsche Philatelisten-Jugend als Hauptthema für die neue Ausgabe (ab) Der Anfang September erscheinende Junge Sammler wird ganz im Zeichen des Jubiläums des philatelistischen Jugendverbandes stehen. Berichte über die NAJUBRIAs und andere Ereignisse in 60 Jahren Verbandsgeschichte leiten hin zur großen Jubiläumsfeier in Mainz, mit dem gleichzeitig stattfindenden Stiftungswettbewerb und den Deutschen Mannschaftsmeisterschaften der Jungen Briefmarkenfreunde. Ein Stundenplan mit den ersten Darstellern aus dem Film Star Trek, Berichte aus den Landesringen, Lustiges rund um die Briefmarke, Sammeltipps, Buchbesprechungen und das beliebte Junge Sammler Quiz runden das Heft ab. Weiterhin ist der zweite Teil des Beitrags über die Ganzsachen von Niederländisch Indien enthalten. Der Junge Sammler ist die Mitgliederzeitschrift der Deutschen Philatelisten-Jugend e.V. Bereits einige Tage vor dem Postversand steht den dafür gemeldeten Mitgliedern mit den Zugangsdaten das Heft im Internet zur Verfügung. Der einfachste Weg das Heft zu bekommen ist es, Kinder und Jugendliche über eine Mitgliedschaft in einer Jugendgruppe zu melden. Daneben kann das Heft auch einzeln gekauft oder im Abonnement bezogen werden. Informationen dazu gibt Frau Gaby Lennartz, DPhJ-Geschäftsstelle, Ahornweg 48 in 52511 Geilenkirchen (bitte Rückporto beifügen). Ansicht des Titelblattes hier

(Eingestellt von: JULIA RÜFFER)







Alle Nachrichten ansehen, bitte hier klicken

Nachrichten Suche, bitte hier klicken

Nachrichten Archiv, bitte hier klicken



Druckerfreundliche Ansicht