Aktuelle Nachrichten des BDPh







2.09.2016 Kategorie: Nachrichten 19. Auktion Schlegel Auktion 30. September und 1. Oktober 2016 in Berlin (Berlin) Das Berliner Auktionshaus für Philatelie bietet ein ausgezeichnetes, facettenreiches philatelistisches Angebot mit postgeschichtlich interessanten Spezialitäten, Briefen, guten Einzelmarken und Sätzen sowie ein interessantes und besonders breites Angebot von Sammlungen: Die RAINER-IHLENBURG-SAMMLUNG mit Ganzsachen und Briefen der deutschen Philatelie ab der deutschen Reichsgründung, die in einem Sonderkatalog präsentiert wird. Dieses Lebenswerk eines passionierten Sammlers beinhaltet neben vielen Kollektionen, die sich hervorragend zum Weitersammeln eignen, auch viele sammlerfreundliche Einzellose zu moderaten Ausrufpreisen. Zwei weitere Sonderteile erwarten den geneigten Sammler im Hauptkatalog: Der Abschnitt EUROPÄISCHE TRANSITE dokumentiert grenzüberschreitende Post verschiedener Länder mit dem Schwerpunkt Vorphilatelie. Weiterhin umfasst der Sonderteil INTERNATIONALE SCHIFFSPOST die verschiedenen Aspekte der deutschen Schiffspost sowie des Ostseeraumes mit diversen Losen für den Kenner der maritimen Postgeschichte. Dem Auktionshaus sind erneut einige ausgesprochene Raritäten zur Versteigerung anvertraut worden: Die erlesene Auswahl umfasst mit dem postfrischen OLYMPIABLOCK von 1936 aus dem Deutschen Reich mit verkehrt stehendem Wasserzeichen (Los 4269) ein spektakuläres Unikat, das eine Bereicherung für jede hochwertige Sammlung darstellt. Eindrucksvoll präsentiert sich auch die 40 Pfg. BLASSGRÜN der Flugpostausgabe des Deutschen Reiches (Michel-Nr. 112b) als Mischfrankatur auf einem Luftpostbrief von Berlin. Im Bereich Deutsche Kolonien zählen die AUSLANDSPOSTÄMTER TÜRKEI, Michel-Nr. VI/I** sowie KIAUTSCHOU, Michel-Nr. 26B** die erstmalig postfrisch in einer Auktion angeboten wird, zu den weiteren herausragenden Beispielen dieser Auktion. Überragend ist die Offerte mit einem tadellosen SACHSEN-DREIER auf Chemnitzer Stadtpostbrief (Los 3744) mit dem extrem seltenen Rautengitterstempel. Dazu kommt dieses Mal ein besonders breites Angebot der SBZ mit seltenen Marken, Blöcken und Belegen. Abgerundet wird das ganze durch eine BASLER TAUBE (Los 3381) auf vollständigem Lokal-Faltbrief mit großem roten Zweikreisstempel, ein farbfrisches Exemplar mit ungewöhnlich schönem Reliefdruck. Weitere Informationen: http://auktion.auktionshaus-schlegel.de/ 6. Treffen der Fachgruppe „DDR – Fiskalphilatelie“ in der ArGe „DDR – Spezial“ 8. Oktober 2016 ab 11 Uhr im Gasthof & Pension Hartmannsdorf „Zur Ratte“ in Leipzig (SE) In den letzten zwei Jahren stand bei den obligatorischen Fachvorträgen die Farbbestimmung im Mittelpunkt. Nach berechtigter Kritik werden in diesem Jahr fiskalphilatelistische Themen angeboten. Aus den nachfolgend aufgeführten Fachvorträgen können die anwesenden Sammler ein/zwei auswählen: - Die allgemeinen Gebührenmarken der SBZ/DDR (65 Bilder) - Die Gerichtsgebührenmarken in Deutschland (22 Bilder) - Die Kfz- Steuer- und Versicherungsmarken der DDR/BRD (24 Bilder) - Schwärzungen, nicht nur in Sachsen (28 Bilder) - Die Badische Fiskalphilatelie (56 Bilder) - Die Preisfindung in der Fiskalphilatelie (2 Bilder) Die Power Point - Fachvorträge wurden bereits in Bonn bzw. Heidelberg gehalten. Nach dem Vortrag (ca. 1 Stunde) steht, wie im Vorjahr, das Tauschen und Diskutieren im Vordergrund. Herr Wolfgang Morscheck, Bad Säckingen, Fachbuchautor und Verfasser von über 145 Handbüchern über Stempelpapiere des deutschsprachigen Raums, hat sein Kommen fest zugesagt. Für mitreisende Ehepartner/in wird ein Sonderprogramm organisiert (Stadtzentrum oder Zoo). Zur Organisation ist aber hierfür eine Anmeldung bei Steffen Eckert notwendig. Gasthof & Pension Hartmannsdorf „Zur Ratte“ Erikenstraße 10, 04249 Leipzig Anfahrt mit Pkw: Autobahn 38, Abfahrt Leipzig Süd – West Richtung Zwenkau (Süd) an der ersten Kreuzung nach links an Straßengabelung, rechts halten am Ende der Straße links auf die Erikenstraße einbiegen (Der Gasthof liegt am äußerten Ende von Leipzig und kann ohne Fahrt durch die Stadt erreicht werden) Informationen: Steffen Eckert, Färberstr. 9, 04105 Leipzig E – Mail: eckertsteffen@t-online.de Telefon: 0341/2334604

(Eingestellt von: JULIA RÜFFER)







Alle Nachrichten ansehen, bitte hier klicken

Nachrichten Suche, bitte hier klicken

Nachrichten Archiv, bitte hier klicken



Druckerfreundliche Ansicht