<h4> </h4> Stuttgart (sm). Briefmarkensammler - das liegt in der Natur der Sache - beschäftigen sich vorwiegend allein im legendären „stillen Kämmerlein“ mit ihren meist gezackten Schätzen aus Papier. Das hat Vorteile: Niemand macht einem Vorschriften und sagt, was man tun oder lassen soll. Jeder kann nach seiner Fasson glücklich werden. Das hat aber auch Nachteile: Wer ohne Vereinskollegen in seiner Nähe nach Gutdünken eine Sammlung aufbaut - oder im Alter an Verkauf oder Vererben denkt, muss unbedingt Grundregeln kennen, um Enttäuschungen zu vermeiden. Der Philateliemarkt ist ein tückisches Gelände, das mit vielen Fußangeln gespickt ist. Neben redlichen Anbietern tummeln sich dort auch zweifelhafte, die - oft unentdeckt - Sammler hinters Licht führen. Wer sich nicht gründlich auskennt, läuft Gefahr, Fehler zu begehen, die er später bereut. Mancher Schnäppchenjäger investiert aus Unwissenheit Geld in vermeintliche Gelegenheiten, die gar keine sind. Vorher Fachleute im Ortsverein zu fragen, lohnt sich immer. Um für den Erwerb durch Tausch oder Kauf mehr Klarheit zu schaffen, lädt der Württembergische Philatelistenverein Stuttgart 1882 e.V. (WPhV) alle Interessierten zum Vortrag „Wie man ‚werthaltig’ sammelt“ ein. Der Termin ist am Mittwoch, dem 12. Oktober 2016, um 19 Uhr, im Café MuseO, Nebenzimmer, 70186 Stuttgart-Ost, Gablenberger Hauptstraße 130 - bei freiem Eintritt. Der Referent Dr. Johannes Feifel ist Vorsitzender des Württembergischen Philatelistenvereins und sammelt seit frühester Jugend selbst. Er gilt als kritischer Kopf, der sich nicht scheut, hinter die Kulissen der Branche zu blicken und Sammlern durch klugen Rat ihren Spaß am Hobby zu bewahren.