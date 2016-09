Aktuelle Nachrichten des BDPh







30.08.2016 Kategorie: Nachrichten Briefmarke und Sonderstempel zum Heidelberger Herbst 2016 Samstag, 24.09.2016 / Familiensonntag, 25.09.2016. (dm) Aus der Zusammenarbeit der Galerie Vogel, dem Briefmarkenverein Heidelberg und der Deutschen Post entstanden eine Briefmarke und ein passender Sonderstempel zum Heidelberger Herbst 2016. Das farbenfrohe Motiv „Heidelberg – Alte Brücke” des Künstlers Claude Martine findet sich auf der Briefmarke zum Postkartentarif von 45 Cent. Die selbstklebende „Briefmarke individuell” der Deutschen Post wird in einer Auflage von 3.000 Stück ausschließlich am Stand des Briefmarkenvereins angeboten.



Selbstklebende Briefmarke (33 x 55 mm)

(Briefmarken-Bogen: 20 Marken, A4-Format) Sonderstempel der Deutschen Post (45 x 34 mm) Die Deutsche Post ist wieder mit einer mobilen Postfiliale auf dem Heidelberger Herbst vertreten, verwendet den Sonderstempel und nimmt wie eine normale Postfiliale Briefsendungen an, unter Verwendung des Sonderstempels. Die Post bietet, neben einer größeren Auswahl aktueller Sonder- und Dauermarken, auch noch Restbestände des Markenpaares „Heidelberg Panorama“ von 2013 an. Post und Verein stehen am Samstag ab 10 Uhr vor der Galerie Vogel, Hauptstraße 25, bereit. Die Post wird bis 17 Uhr zur Verfügung stehen, der Verein und Jugendgruppe bis mindestens 19 Uhr. Zur Erinnerung hält der Verein eine farbige Postkarte –eine „Maximumkarte“- bereit. Sie vereint die Abbildung des Gemäldes „Heidelberg – Alte Brücke“ von Claude Martine, die Briefmarke und den Sonderstempel. Abbildung liegt noch nicht vor! Maximumkarte (10,5 x 21 cm, rückseitig Postkartenvordruck) Die Jugendgruppe des Briefmarkenvereins veranstaltet ein Schätzspiel mit schönen Briefmarken- und Buchpreisen. Zudem können sich Kinder und Jugendliche zehn Briefmarken gratis aus der „Wühlkiste“ heraus fischen. Am Sonntag, dem „Familien-Herbst“, steht der Verein und die Jugendgruppe zwischen 13 und 18 Uhr wieder vor der Galerie Vogel bereit. Infos auch unter www.Briefmarken-Heidelberg.de

(Eingestellt von: JULIA RÜFFER)







