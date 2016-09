(BDPh) Christohph Gärtner, geschäftsführender Gesellschafter und sein Team stellen den ersten Katalog der „Auction Galleries Hamburg vormals Schwanke GmbH“ vor. „Seit nunmehr 43 Jahren finden die Versteigerungen am gleichen Ort statt, in der „Kleinen Reichenstraße“ - und das soll künftig genauso bleiben. Auch sonst soll es nahezu keine Veränderungen geben. Das langjährige Team steht fast lückenlos weiterhin für Sie bereit. Und wir werden alles tun, damit Sie sich auch in Zukunft bei uns „gut aufgehoben fühlen“, so der Auktionator auf seiner Homepage. Das ausgewogene und international gut besetzte Angebot finden Interessenten übersichtlich und mit zahlreichen Abbildungen auf: www.auction-galleries.de