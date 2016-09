(kpb) Die Arbeitsgemeinschaft Thematische Philatelie Bayern e.V. veranstaltet am Samstag, dem 22. Oktober 2016 zwischen 11.00 und 17.30 Uhr ein Tagesseminar im Restaurant Jan´s Sportpark TV 1881 Altdorf e.V., Heumannstraße 5, 90518 Altdorf. Hauptthema des Seminars: „Von der unbegrenzten Freiheit, ein schwieriges Thema individuell zu strukturieren oder: Schwanengesang einmal anders“ Referent: Prof. Dr. Damian Läge, Zürich. Für den Nachmittag sind zwei Workshops und eine „Fragestunde“ vorgesehen: • Arbeitsgruppe A: Vertiefung des Vormittagsthemas. Leiter: Damian Läge. • Arbeitsgruppe B: Juroren plaudern aus dem Nähkästchen. Leiter: Klaus-Peter Binanzer (Ansichtskarten), Johan B. A. van Soeren (Maximumkarten). • Kritische thematische Belege auf dem Prüfstand. Leiter: Damian Läge Die „Sportpark- Gaststätte“ ist bekannt für ihre gute fränkische Küche und bietet Gelegenheit zum Mittagessen. Das Seminar ist für alle BDPh-Mitglieder offen. Die Teilnahmegebühr für Erwachsene beträgt € 20,-; für Jugendliche ist die Teilnahme am Seminar kostenfrei. Bahnreisende werden am Bahnhof Altdorf abgeholt. Anmeldungen bitte an Klaus-Peter Binanzer, Sulzbacher Straße 16, 90518 Altdorf. Telefon: 09187-902854, E-Mail: peterbinanzer@web.de