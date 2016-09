(jh) Seit 2009 werden in mehrjährigen Abständen die "Philatelic Summits" organisiert und durchgeführt. Seminare in denen Aussteller durch namenhafte internationale Referenten Themen zu Feinheiten und Spezialitäten unterschiedlicher Ausstellungsklassen näher gebracht werden. In 2017 findet dieses vom 07.-09.04. im Waterfront Congress Center in Stockholm statt. Erneut wird der "Summit" durch Jonas Hällström, mit Unterstützung von Cornphila, Köhler und Partner als Mitorganisator und Gastgeber, geleitet. Der Kongress wird in Englisch abgehalten. Weitere Informationen finden Sie in den unter folgenden Links: Informationen und Programmablauf