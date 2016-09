(Wiesbaden) Die diesjährige Herbst-Auktion des Traditionshauses Heinrich Köhler steht ganz im Zeichen der Internationalen Philatelie. Vom 21. bis 24. September 2016 erwartet die Sammler und Händler aus aller Welt erneut eine unglaubliche Vielfalt seltener und wertvoller Einzellose und Sammlungen von Deutschland über Europa bis Übersee. Erstmals in der Firmengeschichte kommen mehr internationale Lose als „deutsche“ Lose zum Ausruf. „Die Nachfrage nach hochwertiger Philatelie und Postgeschichte aus aller Welt ist quer durch alle Sammelgebiete extrem hoch“, so Heinrich Köhler Geschäftsführer Dieter Michelson. „Diesem Trend trägt die enorme Vielfalt unseres internationalen Spitzenangebots Rechnung. Wir freuen uns natürlich, unseren Kunden darüber hinaus ein gewohnt stark besetztes Angebot der deutschen Sammelgebiete in dieser Auktion zu präsentieren.“ Den Anfang machen zwei große Schweiz-Raritäten, die am ersten Versteigerungstag, dem 21. September, zur Versteigerung kommen: ein „Basler Täubchen“ in ungebrauchter Erhaltung mit Originalgummi – eines der schönsten Stücke dieser legendären Marke – sowie eine „Münchener Druckprobe“ der blauen 5-Rappen Strubel-Marke. Ebenfalls an diesem Tag kommt ein Spezialangebot Estland mit Essays, Probedrucken, unverausgabten Marken u.v.m. zum Ausruf. Darüber hinaus wird eine Spezialsammlung „Finnland – Wappenausgabe 1860 bis 1866“ inklusive sechs (!) Briefen mit der 1-Mark-orange-Zungenmarke versteigert, die sicherlich zahlreiche Interessenten auf den Plan rufen wird. Pünktlich zum 100-jährigen Jubiläum der Erstürmung des irischen General Post Office kommt mit der „Sammlung Larsson“ eine Spezialsammlung der Aufdruckmarken ab 1922 – den ersten Marken der unabhängigen Republik Irland – unter den Hammer. Das Sammelgebiet Großbritannien und Commonwealth ist insgesamt mit vielen hochwertigen und außergewöhnlichen Losen vertreten, darunter Mauritius mit einer der frühesten Verwendung der FOUR PENCE grün von 1858 auf Brief nach Bordeaux. Südamerika beeindruckt mit den international ausgestellten Spezialsammlungen Dr. Oschmann SCADTA und Ecuador, die ebenfalls viele Prachtstücke für die interessierten Sammler bereithalten. Altdeutschland glänzt mit dem zweiten Teil der Sammlung Hilmar Kraus „Bayern 1849–1875“, die erneut in einem Sonderkatalog dokumentiert wird. Als eines der Spitzenlose wird unter anderem ein Brief mit Mehrfachfrankatur der 1 Kr. tiefschwarz im waagerechten Paar plus Einzelmarke angeboten. Daneben werden zwei spektakuläre Auslandsbriefe nach Frankreich bzw. Indien für Begeisterung unter den Bayern-Liebhabern sorgen. Ein imponierender Teil „Sachsen“ inklusive einer 4-Farben-Frankatur der König-Johann-Ausgabe nach Peshawar/Indien sticht ebenfalls heraus. Darüber hinaus erwartet die Sammler eine große Vielfalt wertvoller Briefmarken und Briefe mit zahlreichen weiteren kleinen und großen Höhepunkten! Ein außergewöhnliches Angebot für philatelistische Memorabilien-Sammler oder all jene, die einem Philatelisten ein Geschenk machen möchten, findet sich in über 170 klassischen „Briefmarkendosen“, die ebenso dekorativ wie selten sind und das Herz eines jeden Liebhabers höher schlagen lassen. Gleiches gilt für diverse klassische Accessoires für Philatelisten, die zum Ausruf kommen – eine kleine Sensation, wurde doch bislang noch nie in Deutschland ein vergleichbares Angebot bei einer Auktion gesehen! Online Katalog unter: www.heinrich-koehler.de Abbildung: Auktionshaus Heinrich Köhler GmbH