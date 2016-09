35. Deutscher Seeschifffahrtstag in Kiel

(mb) Am Sonnabend, 24.09.2016, richtet der Kieler Philatelisten-Verein von 1931 e.V. eine Briefmarkenschau in der Stadtbücherei Kiel, Andreas-Gayk-Straße, zwischen 10.00 und 14.00 Uhr aus. Der Verein ist mit einem Info-Stand vertreten und führt die Sammlerbelege (Ganzsachen und Festumschläge) zur Beteiligung am 35. Deutschen Seeschifffahrtstag in Kiel. Mit dabei ist auch wieder die Deutsche Post – EB – mit dem gesamten Markenbestand. Sie führt auch den Sonderstempel mit Darstellung des Seenotrettungskreuzers Berlin vor Ort. Die Landeshauptstadt Schleswig-Holsteins ist ein bedeutendes maritimes Wirtschaftszentrum an der deutschen Ostseeküste. Sie ist seit Jahrhunderten mit der Seefahrt eng verbunden und heute Standort zukunftsweisender maritimer Technologien und Forschung. Viele Motor- und Segelschiffe nehmen in der Innenförde an dem Ereignis teil. Schriftlich Bestellungen nach den Sammlerbelegen können auch gesandt werden an den Vorsitzenden: Michael Bergmann Kieler Philatelisten-Verein Postfach 28727 24027 Kiel