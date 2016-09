Aktuelle Nachrichten des BDPh







14.08.2016 Kategorie: Nachrichten FEPA News No. 29 Neue Ausgabe des Magazins online (BDPh) Das neue Magazin der Federation of European Philatelic Associations (FEPA), der aus 43 kontinentalen philatelistischen Verbänden besteht, ist seit Mitte Juli 2016 online abrufbar. In der Ausgabe werden die bedeutendsten philatelistischen Veranstaltungen der Mitgliedsverbände von Januar bis Juni 2016 vorgestellt. Des Weiteren sind interessante Artikel und Informationen enthalten. http://fepanews.com/sites/fepanews.com/files/FNews%2029.pdf Weiter Infos unter: www.fepanews.com

