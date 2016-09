Aktuelle Nachrichten des BDPh







12.08.2016 Kategorie: Nachrichten 75 Jahre Deutscher Altbriefsammler-Verein Ausstellungssalon mit 110 Rahmen in Sindelfingen (BDPh) Der Deutsche Altbriefsammlerverein (DASV ) feiert in diesem Jahr einen besonderen Geburtstag und macht während der Internationalen Briefmarken-Börse in Sindelfingen vom 27. bis 29 Oktober 2016 auch besonders auf sich aufmerksam. Die Besucher erwartet ein beeindruckender Querschnitt von postgeschichtlichen Exponaten mit dem die Mitglieder des Vereins die faszinierende Bandbreite der Postgeschichte aufzeigen. Der traditionelle Stand im Obergeschoss bietet Möglichkeiten zum Austausch und Information und eine mediale Präsentation besonderer Briefe. Der „Abend des DASV mit Freunden“ findet Donnerstag, 27.10.2016 um 19.00 Uhr im „Culinarium“ in Altdorf statt. Die gemeinsame Abfahrt mit gechartertem Bus ist 18.30 Uhr vor Hotel Mercure. Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl ist eine zeitnahe Anmeldung erforderlich. Der „Großer Festabend des DASV mit Programm“ findet am Freitag 28.10.2016 um 19.00 Uhr im Hotel Mercure Sindelfingen mit musikalischer Begleitung und Kalt-Warm-Buffet statt. Anmeldungen beim Präsidenten Klaus Weis unter Tel. 07244 558550 oder per Mail an praesident@dasv-postgeschichte.de) Weitere Informationen: www.dasv-postgeschichte.de

(Eingestellt von: JULIA RÜFFER)







