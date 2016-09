Aktuelle Nachrichten des BDPh







6.08.2016 Kategorie: Nachrichten Katalog der aptierten deutschen Stempel in Südwestafrika ab 1915 Arbeitsgemeinschaft der Sammler Deutscher Kolonialpostwertzeichen e.V. (hk) Im August 2016 erscheint als Sonderdruck der Arbeitsgemeinschaft der Sammler Deutscher Kolonialpostwertzeichen e.V. erstmalig ein Katalog der aptierten deutschen Stempel in Südwestafrika ab 1915. Dieser Katalog ist eine Ergänzung zu unserem aktuell in der 17. Auflage vorliegenden Stempelkataloges der ehemaligen Deutschen Kolonien und Auslandspostämter. Nach einem Vorwort mit Einführung auf Deutsch und Englisch erfolgt die Katalogisierung der Stempel, wobei jeweils Abbildungen des ursprünglichen Stempels aus Deutsch Südwestafrika der überarbeiteten Version gegenübergestellt und auf die jeweiligen Veränderungen hingewiesen wird. Für jeden Stempel werden neben dem bekannten Verwendungszeitraum und einer Einschätzung zur Häufigkeit auch der ungefähre Marktpreis in Euro für den Stempel auf Beleg angeführt. Es werden auch jeweils Beispiele für Belege mit diesen Stempeln gezeigt. Dieses Werk fasst das komplexe Gebiet der weiterverwendeten Stempel aus Deutsch Südwestafrika umfassend zusammen. 104 Seiten in 17 x 25 cm; beschichtetes Softcover; hochwertige Fadenbindung; alle Abbildungen farbig. Der Katalog ist ausschließlich über die Arbeitsgemeinschaft der Sammler Deutscher Kolonialpostwertzeichen e.V. erhältlich. Preis € 19,- (Mitglieder der ArGe € 15,-) + Versand in Deutschland € 2,-; Ausland € 4,-. Bezugsadresse: Tilmann Nössig; Koppenstr. 16; D-10243 Berlin; Fax: (0049)-(0)30-99498806; E-Mail: Geschaeftsfuehrer@kolonialmarken.de

(Eingestellt von: JULIA RÜFFER)







Alle Nachrichten ansehen, bitte hier klicken

Nachrichten Suche, bitte hier klicken

Nachrichten Archiv, bitte hier klicken



Druckerfreundliche Ansicht