(ws) Nachdem er im 19. Jahrhundert in Mitteleuropa fast ausgerottet war, wird der Wolf nun schrittweise auch in Deutschland wieder heimisch. Die Furcht der Menschen vor dem „bösen Wolf“ ist meist unbegründet: Er scheut eher die Begegnung mit dem Menschen als ihn zu gefährden. Natürlich ist der Wolf auch ein Raubtier, das seine Beute sucht, und so kommt es immer wieder zu Konflikten, vor allem mit Tierhaltern. Viele Freunde hat er dagegen bei Naturschützern - und Briefmarkensammlern! Der aktuelle Sonderstempel, der am 17. September 2016 zum Weltkindertag in der ostwestfälischen Stadt Herford zum Einsatz kommt, lässt viele Kombinationsmöglichkeiten offen: Im „fabelhaften“ Stempel ist der Kopf eines Wolfes abgebildet. Als passende Marken für schöne Sammlerbelege eignen sich die aktuelle Wohlfahrtsmarkenserie zum Märchen „Rotkäppchen“, die Umweltschutzausgaben des Jahres 2016 (EUROPA-Marke und „Für die Umwelt“) und auch - vielleicht ein wenig makaber - die neue Sondermarke vom 1. September 2016 mit Abbildung eines Rhönschafes. In diesem hessischen Mittelgebirge sind übrigens bereits wieder Wölfe gesichtet worden … Die Jungen Briefmarkenfreunde Herford, präsentieren damit bereits im neunten Jahr in Folge ein attraktives Stempelmotiv für den „Festtag der Kinder“. Mit dem Motiv möchten die engagierten Nachwuchssammler als Initiatoren der Stempelaktion viele Kinder für das Hobby „Briefmarken“ begeistern, aber auch erwachsene Sammler ansprechen. Die Veranstaltung, zu der wie schon in den Vorjahren wieder rund 6.000 Kinder und Jugendliche erwartet werden, findet am Samstag, dem 17. September 2016 von 10 – 16 Uhr in der Herforder Innenstadt statt. Der Stempel ist vor Ort nur am Veranstaltungstag erhältlich. Besucher der Veranstaltung in Herford können Grußbotschaften mit passender Briefmarke und Sonderstempel an Freunde, Bekannte und Verwandte weltweit versenden. Natürlich besteht auch die Möglichkeit, den Stempel auf einem passenden Sonderumschlag mit Marke als Erinnerung oder Sammlerstück mit nach Hause zu nehmen. Im Belegprogramm werden ein Sonderumschlag mit Abbildung eines Wolfes sowie ein Rotkäppchen-Motiv angeboten. Die Post ist mit ihrem Team „Erlebnis: Briefmarken“ unmittelbar neben dem Stand der Jungen Briefmarkenfreunde auf dem Fürstenauplatz im Herforder Innenstadtviertel Radewig (vor der Radewiger Kirche) vertreten und erfüllt gern die Stempelwünsche der Besucher. Natürlich hat das Post-Team wieder alle aktuellen Briefmarkenausgaben im Gepäck. Interessenten, die die Veranstaltung nicht persönlich besuchen können, können Belege mit dem Sonderstempel bei den Jungen Briefmarkenfreunden Herford, c/o Jörg Moritz, Mindener Str. 28, 32278 Kirchlengern, E-Mail briefmarkenfreunde-herford@web.de, bestellen (schriftlichen Anfragen bitte 70 Cent Portoersatz beifügen). Information: Junge Briefmarkenfreunde Herford, Wolfgang Sander, Asenburgstr. 13, 32105 Bad Salzuflen, 05222/60737, E-Mail briefmarkenfreunde-herford@web.de Abbildung: Isegrim im Stempelbild: Mit dem Sonderstempel zum Weltkindertag greifen die Jungen Briefmarkenfreunde Herford nicht nur die aktuelle Diskussion um die Rückkehr des Wolfes auf, sondern liefern zugleich einen attraktiven Beitrag für jede thematische Natur- und Märchen-Sammlung.