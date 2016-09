(BDPh) Reinhard Küchler wird neuer Geschäftsführer des BDPh in Bonn. Er tritt 2017 die Nachfolge von Günther Korn an, der sich am 28. Februar 2017 nach 48 Berufsjahren, davon exakt 20 Jahre und 2 Monate für den BDPh, in den Ruhestand verabschiedet. Der 56-jährige Mainzer ist gelernter Redakteur und arbeitet derzeit für einen großen Tageszeitungsverlag im Rhein-Main-Gebiet. Im Bereich der Verlagsproduktion ist er dort mit seinem Team unter anderem für Einrichtung und Pflege von Softwareprogrammen für die Redaktionen verantwortlich.

Küchler ist Mitglied im Verein der Briefmarkenfreunde Eutin/Bad Malente und stellv. Vorsitzender der Bundesarbeitsgemeinschaft Portugal und ehemalige Kolonien. Hier beschäftigt er sich vor allem mit der Philatelie von Kap Verde und Angola. In den vergangenen Jahren hat er zahlreiche Artikel und Broschüren zur Portugal-Philatelie veröffentlicht. Eine ausführliche Vorstellung findet in einer der nächsten Ausgaben der philatelie statt.