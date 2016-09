Aktuelle Nachrichten des BDPh







2.08.2016 Kategorie: Nachrichten 70 JAHRE ZOO DVUR KRALOVE NAD LABEM ArGe Zoologie (wb) Der Zoo Dvur Kralove nad Labem (Königinhof an der Elbe) feiert dieses Jahr das 70jährige Jubiläum seiner Gründung. Aus diesem Grund findet am 16.09.2016 im Zoo eine philatelistische Veranstaltung statt. Ausrichter/Veranstalter sind der Zoo, tschechische Post, Philatelistenverein Jilemnice sowie die Markenentwerfer J.und L.Knotek sowie Martin Srb als Briefmarkenstecher. Diese Markenschöpfer zeichnen verantwortlich für die Ausgabe Zoologische Gärten Tschechiens welche am 07.09.2016 erscheint(Block mit vier Marken). Dies im Verwaltungshaus in der Galerie Zdenek Burian (bekannter tschechischer Künstler). Die Veranstaltung dauert am 16.09.2016 von 09.00 Uhr bis 16.00 Uhr. Gegen 10.00 Uhr erfolgt die offizielle Präsentation dieser Markenausgabe ähnlich wie auch bei deutschen Ausgaben. Daran schließt sich eine Signierstunde der Markenentwerfer an. Die tschechische Post ist von 09.00 Uhr bis 16.00 Uhr mit einem Sonderpostamt vor Ort wo neben den Markenausgaben ein Sonderstempel mit Darstellung eines OKAPIS geführt wird. Für Sonderdienste(Zusatzleistungen) ist ein Sondereinschreibzettel vorhanden mit Abbildung eines NASHORNS (Logo des Zoos, hier ansehen). Durch den Philatelistenverein Jilemnice erfolgt in der Zeit von 09.00 Uhr bis 16.00 Uhr ein Belegverkauf. Angeboten werden eine Privatganzsache (Postkarte) mit Abbildung eines Nashorns(farbig), eine Privatganzsache(Postkarte) mit Abbildung eines ZEBRAS(Stichtiefdruck), ein graphisches Blatt mit Abbildung ZEBRA in Stichtiefdruck sowie ein Markenbogen mit personalisierten Zierfeld mit der Abbildung eines PARADIESVOGELS. Die ArGe Zoologie wird durch einen Vertreter bei dieser Veranstaltung auf Einladung vor Ort sein.

