(os) Schon 2014 überlegten die nationalen philatelistischen Verbände Dänemarks und Deutschlands, in den nächsten Jahren eine bilaterale Dänisch-Deutsche Briefmarkenausstellung durchzuführen. Die erste Ausstellung dieser Art sollte in Deutschland durchgeführt werden, deshalb begab sich der BDPh auf die Suche nach einem besonderen dänisch-deutschen Anlass. Gefunden wurde ein besonderes dänisch-deutsches Jubiläum für das Jahr 2017 schließlich vom Nordwestdeutschen Philatelistenverband in Oldenburg. Vor 350 Jahren begann für die Grafschaft Oldenburg die bis 1773 währende Personalunion mit Dänemark. Bald fanden sich auch geeignete Räume für eine große bilaterale Ausstellung in der Bibliothek der Carl-von-Ossietzky-Universität und der Turnhalle im angrenzenden Sportzentrum. Die Rang-1-Ausstellung wird dort vom 28. bis 30. Juli 2017 stattfinden. Veranstalter dieser bilateralen Ausstellung sind der Dansk Filatelist Forbund und der Bund Deutscher Philatelisten, Ausrichter vor Ort der Nordwestdeutsche Philatelistenverband und die Briefmarkenfreunde Oldenburg. Inzwischen wurde eine Informations-Broschüre mit den Ausstellungsbedingungen, Anmeldeformularen und weiteren Informationen in Deutsch und Dänisch fertiggestellt. Interessierte Aussteller können diese beim Ausstellungsleiter Oswald Janssen, Am Helling 11, 26802 Moormerland, Email: Oswald.Janssen@t-online anfordern. Anmeldeschluss für Aussteller ist der 1. Dezember 2016.