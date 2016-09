Aktuelle Nachrichten des BDPh







28.07.2016 Kategorie: Nachrichten Neue Ausgabe der Reihe „Briefmarke und Bildung“ zum Thema Fische Begleitmaterial der Bundesstelle Jugend, Familie, Bildung (sd) Rechtzeitig zur Herausgabe der diesjährigen Jugendmarken ist das Begleitmaterial der Bundesstelle Jugend, Familie, Bildung fertig geworden. Auf 28 Seiten beschreibt Silke Stock das Leben der Fische und ihr Angepasst sein an ein Leben im Wasser. Besonders ausführlich sind im Monographien die Fischarten der diesjährigen Jugendmarken (Hering,Kabeljau und Scholle) als auch der aus 2015 (Äsche,Stör und Bachforelle) beschrieben. Neben einer kurzen Darstellung der Evolution geht die Autorin auf die Gefährdung der Fische und die Einrichtung eines Aquariums ein. Illustriert ist diese neueste Ausgabe der Reihe Briefmarke + Bildung mit Marken, Blöcken und Ganzsachen mit Motiven aus der Welt der Fische. Methodische Anmerkungen hat Siegfried Dombrowsky beigesteuert. Daneben hat Silke Stock mit Siegfried Dombrowsky ein sechseitiges Im A4 Format faltbares Arbeitsblatt erarbeitet. Darin geht es um die Erkennung von Fischarten, ein Fischquiz, die Zuordnung von Fischen zu Lebenszonen eines Fließgewässers, den Körperbau der Fische und die Evolution am Beispiel des lebenden Fossils Quastenflosser. Das Lehrerheft im A5 Format und ein Arbeitsblatt sind gegen Voreinsendung von 1,45 € an Bundesstelle Jugend, Familie, Bildung, Siegfried Dombrowsky, Lehmbank 32, 29693 Eickeloh erhältlich. Klassensätze des Arbeitsblattes (20 Exemplare) sind gegen Voreinsendung von 6.- € zu beziehen. Zur Ansicht hier klicken

