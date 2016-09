(tb) Mit 65 Jahren hat man das Rentenalter erreicht – das gilt heute bereits im Berufsleben nicht mehr, umso weniger fühlen sich die Postwertzeichensammler von „Siemens“ München davon betroffen. Mit über 130 Mitgliedern einer der stärksten Vereine Bayerns, ist der PSV sowohl als Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft Münchner Briefmarkenvereine aktiv, als auch mit seinem lebhaft besuchten Februar-Tauschtag in der Region gut bekannt. Gefeiert hat der Verein immer schon gern, seine runden Geburtstage mit Rang-Ausstellungen und Briefmarkenschauen, und für Mitglieder und Gäste gab’s auch einen Festabend mit guter Stimmung und anregender Unterhaltung in traditionellem Ambiente. In diesem Jahr wird im Hofbräuhaus gefeiert! Philatelistisch schließt sich der PSV in diesem Jahr noch einem weiteren Geburtstag mit an – nein, nicht das Reinheitsgebot, sondern der 200. Geburtstag des Firmengründers Werner von Siemens. Dazu wurde ein Plusbrief Individuell aufgelegt. Einer alten Vereinstradition folgend – die Vorstellung von Produkten aus der Firmengeschichte, die man nicht gerade mit Siemens in Verbindung bringt – zeigt der Wertstempel das Bild eines riesigen Doppeldeckers, ein Flugzeug, das Siemens-Schuckert vor ca. 100 Jahren gebaut hat.Wer an einem Exemplar des Briefs Interesse hat, kann sich an den Vorsitzenden Thomas Bauer, bauertho@arcor.de wenden.