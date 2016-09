(hw) Die JuPhilA 2016 beinhaltet wieder die Deutschen Mannschaftsmeisterschaften Junger Briefmarkenfreunde (DMM), den Stiftungswettbewerb 2016 zum Thema „Sport“ und eine kombinierte Rang 2 / Rang 3 Ausstellung. Die Veranstaltungen finden vom 16. bis 18. September in Mainz statt. Am 16. 9. 2016 reisen die Teilnehmer an der DMM an und beginnen mit dem Wettbewerb. Die Ausstellung mit insgesamt wieder mehr als 30 Briefmarkenexponaten von Kindern und Jugendlichen bis 21 Jahre werden am 17.09. von 9.00 Uhr bis 16.00 Uhr und am 18.09. von 9.00 Uhr bis 15.00 Uhr im Haus der Jugend, Mitternachtsgasse 8 in 55116 Mainz ausgestellt. Die Deutsche Post AG ist an beiden Tagen mit einer Sonderpostfiliale vertreten und hat drei Sonderstempel im Angebot: einen zur Deutschen Mannschaftsmeisterschaft, einen zum Stiftungswettbewerb und einen zum Jubiläum „60 Jahre Deutsche Philatelisten Jugend e.V“.

Während der Veranstaltung wird auch die Arbeit der Deutschen Philatelisten Jugend e.V, seiner Landesringe und Gruppen in den vergangenen 60 Jahren in einer Dokumentation mit einer Auswahl von Zeitungsartikel, Belegen von Veranstaltungen mit den dazu erschienenen Sonderstempel, Plakate und sonstigen Dokumenten für die Besucher in einigen Rahmen dargelegt.

Am Sonntag wird der 60. Geburtstag der DPhJ e.V gefeiert und die 2. NAJUBRIAonline , eine Nationale Ausstellung der Jugend im Rang 1, wird im Internet freigeschaltet.