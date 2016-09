Aktuelle Nachrichten des BDPh







18.07.2016 Kategorie: Nachrichten AMPh Neuen Vorstand gewählt (gf) Zur 8. Mitgliederversammlung der Bundesarbeitsgemeinschaft Maximaphilie & Philokartie hatten sich deren Mitglieder in Fellbach getroffen. Ehrengäste waren Jos Wolff, FIP-Ehrenpräsident, und Frau Andrée Trommer- Schiltz, FIP-Sekretärin, die wegen ihrer langjährigen Verdienste um die Maximaphilie mit der AMPh-Verdienst-medaille ausgezeichnet wurde. Neben einem von Dieter Schaile, Remseck, organisierten interessanten Rahmenprogramm (Besuch des Residenzschlosses Ludwigsburg, Naturkundemuseum Stuttgart, Schweine-Museum, Weinprobe) stand in diesem Jahr die Neuwahl des Vorstandes an, der sich nun wie folgt zusammensetzt: Vorsitzender Rudolf Häring stellv. Vorsitzender Dieter Schaile Schatzmeister Manfred Kirsch Geschäftsführer, Redakteur und Öffentlichkeitsarbeit Günter Formery Beisitzer Jean-Louis Reuter Kurt Schubert

