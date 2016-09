(rk) Ganz Portugal hat am Sonntag und erst recht am Montag die Fußball- Nationalmannschaft gefeiert. Der Triumph bei der Europameisterschaft 2016 in Frankreich versetzte das ganze Land in einen Freudentaumel. Staatspräsident Marcelo Rebelo de Sousa sagte in einer Würdigung: „Die Selecção hat ein Bei- spiel dafür gegeben, dass man mit Mut, Entschlossenheit, Kampfeswillen, Be- scheidenheit und Teamgeist zum Erfolg finden kann.“

Nur einen Tag nach dem Endspiel in Paris veröffentlichte die portugiesische Post am 11. Juli einen Sonderblock mit dem Nennwert von zwei Euro. Die Auf- lage beträgt 50.000 Stück. Wann die Entscheidung für den Druck fiel, kann nur vermutet werden. Nach dem Sieg gegen Wales im Halbfinale am 6. Juli wurden vermutlich die endgültigen Vorbereitungen für den Druck getroffen, der Entwurf dürfte schon länger in der Schublade der CTT-Verantwortlichen in Lissabon ge- legen haben.

Die CTT ging damit allerdings ein Risiko ein. Wäre nämlich Gastgeber Frank- reich Europameister geworden, hätte sie den Block wieder einstampfen müssen. Sonst hätte ein ähnliches Spektakel gedroht wie bei der „Gscheidle-Marke“ 1980 oder der „Audrey-Hepburn-Ausgabe“ 2001 in Deutschland. Aber der Mut hat sich gelohnt, denn so konnte auch die Post der Mannschaft um Trainer Fer- nando Santos und Weltfußballer Cristiano Ronaldo unmittelbar und schnell ih- ren Respekt erweisen.

In einer Pressemitteilung der portugiesischen Post vom 11. Juli heißt es, mit dem Block solle an ein „historisches Datum“ erinnert werden und sei sicher die „wichtigste Ausgabe“ des Jahres. Er ermögliche es, den Stolz der Portugiesen über diesen Sieg in der Welt zu verbreiten. Die Ausgabe sei ab sofort in allen größeren Postämtern erhältlich, erklärte CTT-Chef Francisco de Lacerda. Bis 16. Juli solle der Block in allen 619 Postämtern und Filialen in ganz Portugal ngeboten werden. Dieser Hinweis deutet darauf hin, dass aufgrund der kurzen Produktionszeit zunächst nur eine Teilauflage ausgeliefert worden war. Lacerda teilte ergänzend mit, dass der Block „in Rekordzeit” von der Staatsdruckerei Imprensa Nacional Casa da Moeda hergestellt worden sei.

Francisco de Lacerda, Chef der portugiesischen Post (Foto: CTT)