(BvK) Vom 1. bis 3. Oktober 2016 feiert der Frankfurter Briefmarkenverein „VFB MOENUS 1911“ e. V. sein 105-jähriges Bestehen mit dieser besonderen Ausstellung und seinem 162. JUBILÄUMS-Großtauschtag am 2. Oktober in Frankfurt am Main, im Haus Ronneburg, Gelnhäuser Str. 2 in 60435 Frankfurt am Main. „Herzlich Willkommen bei MOENUS“ In diesem Jahr werden wir als Verein 105 Jahre jung. Mit dieser Ausstellung wollen wir nicht nur unser Jubiläum feiern, sondern auch den „Tag der Briefmarke“ und den „Tag der Deutschen Einheit“ begehen. Wir haben viele gute persönliche Beziehungen zu Korea. Deshalb wollen wir mit dieser Freundschaftsausstellung auf das „Unbekannte Datum“, den Wunsch nach Wiedervereinigung der zwei Koreas hinweisen und unterstützen. Wir wünschen Ihnen schöne Stunden bei uns.“ „뭬누스에 오신 것을 환영합니다“ 금년이 저희 협회가 105살이 됩니다. 금년은 전시회 외에도 “우표의 날” 과 “독일 통일의 날” 을 같이 축하 하기로 했습니다. 우리는 한국과도 아주 좋은 관계를 유지하고 있습니다. 그래서 한국과의 친선 전시회와 함께 “아직 날짜 모르는 한국의 남북통일” 을 성원 합니다. 모쪼록 좋은 시간 가지시길 빕니다. Soweit der zweisprachige Begrüßungstext im Ausstellungsführer der „Offene Klasse“ Briefmarken-Ausstellung zum 105. „MOENUS“ Geburtstag. Dreiunddreißig Sammlungen warten auf die Besucher, davon kommen sechs Sammlungen aus Südkorea und zwei Sammlungen sind von Jugendlichen. Die Themenpalette umfasst den Wunsch nach Wiedervereinigung der beiden Koreas mit dem „Unbekannten Datum“, über die Fußball WM in Korea und Japan und weiteren koreanischen Themen bis hin zu Sammlungen zur Deutschen Einheit, zu Goethe und anderen Themen wie den Euro, Sportthemen und vieles mehr. Weiterhin stellt sich die Forschungsgesellschaft „Tag der Briefmarke“ vor und der Heimatverein „Eckenheim“ ist mit einem Eckenheimer „Weinstand“ vertreten. Die Deutsche Post kommt mit ihrem „Erlebnisteam Briefmarken“ und mit einem deutschen Sonderstempel ebenfalls an alle drei Tagen. Ein Koreanischer Sonderstempel in deutscher Sprache ist ebenfalls erhältlich. Die öffentliche offizielle Eröffnungsfeier findet am Samstag, dem 1. Oktober 2016 um 11 Uhr mit einem „Rippon-Cutting“ statt. Die Ausstellung ist am Samstag, dem 1.10. von 11 bis 18 Uhr, am Sonntag mit dem 162. GTT von 8 bis 18 Uhr, und am Montag, dem 3. 10. von 9 bis 17 Uhr Weitere Informationen gibt es unter www.moenus1911.de im Internet oder beim Veranstaltungsleiter: SF Bodo A. v. Kutzleben, Karl-Lachmann-Strasse 5, 60435 Frankfurt am Main, Tel.: 069-531316, E-Mail: BodovonKutzleben@t-online.de Nähere Informationen finden Sie hier