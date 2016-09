(uk) Die Philatelie- und Numismatiksammlervereine von Hollerich-Bonnevoie und Ettelbruck führen am Sonntag, den 25. September 2016, in Gemeinschaftsarbeit eine Regionale Sammlerbörse für Briefmarken, Ansichtskarten, Banknoten, Münzen und andere Sammelartikel durch. Ort des Geschehens ist die Victor-Hugo-Halle in der Stadt Luxemburg in der Avenue Victor Hugo N° 60. Die Börse dauert von 8 bis 17 Uhr. Da es in der Großregion SAARLORLUX Rheinland-Pfalz und Wallonien kaum noch philatelistische und numismatische Ladengeschäfte gibt, bietet sich hier Sammlern und Händlern eine gute Einkaufs- und Verkaufsmöglichkeit. Zahlreiche Händler und Sammler aus Belgien, Deutschland, Frankreich und Luxemburg haben ihre Teilnahme zugesagt. Die luxemburgische Post ist mit zwei Attraktionen präsent: Am Verkaufsstand können die Briefmarkenneuheiten der letzten Jahre zum Postpreis erstanden werden. Das Postmuseum beteiligt sich mit Kinderanimation. Kinder und Erwachsene können beim Postmuseum auch das Stempeln lernen. Ausstellungstische können bei Herrn Maurice Kirsch (mommo@pt.lu) oder Tel. 00352.691/83 49 26) gebucht werden, weitergehende Auskünfte erhalten Interessenten bei ukensing@pt.lu