Print on Demand (PoD)

(Schwaneberger Verlag)

Auszüge aus den jeweils aktuellen Normal- und Spezialkatalogen

Der Inhalt entspricht genau den jeweils aktuellen Katalogen

Mehre Gebiete können auf Wunsch individuell zusammengestellt werden

Sie erhalten das/die gewünschte/n Sammelgebiete in gehefteter, ab 80 Seiten in gebundener Form (in 3 möglichen Farben)

Auf Wunsch personalisieren wir Ihren MICHEL ohne Aufpreis (mit Namen oder Widmung auf der Titelseite)

Mindestumfang pro Bestellung 24 Seiten ( +4 Einleitungsseiten gratis), maximaler Umfang pro Länderkatalog 756 Seiten

Preis pro Seite 0,40 €