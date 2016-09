(Köln) Roland Meiners, der geschäftsführende Alleingesellschafter von Dr. Derichs-Auktionen (Köln/Berlin), gibt bekannt, dass am Kölner Stammsitz am 22. Oktober zusätzlich zur ohnehin im Dezember geplanten Auktion eine Sonderauktion stattfindet. Grund für diese Entscheidung ist in erster Linie die Einlieferung einer der bedeutendsten existierenden Sammlungen der Markenausgaben der Deutschen Auslandspostämter und Kolonien, die Meiners am Dienstag (28. Juni) nach der gerade sehr erfolgreich abgeschlossenen Juni-Auktion als Einlieferung für die kommenden Auktionen übernehmen konnte. Teil 1 von zwei Teilen für diese Sammlung und fünf weitere Sonderkataloge/Sonderteile liegen dem Auktionshaus zur Bearbeitung und Versteigerung vor und Roland Meiners verteilt diese Spitzensammlungen nun auf mehrere Termine. „Bei uns soll jeder Einlieferer, der eine philatelistisch anspruchsvolle Sammlung zusammengetragen hat, seine eigene Bühne bekommen. Schon für die Juni-Auktion hatten wir neben dem Hauptkatalog drei Sonderkataloge und wir möchten diese Anzahl für die Dezember-Auktion nicht noch weiter erhöhen. Deshalb haben wir uns für die zusätzliche Auktion entschlossen.“ Für die Auktion am 22. Oktober erscheinen zwei Kataloge mit Leinen-Festeinband: • Katalog 1: Sammlung Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Karl-Heinz Büchel „Deutschland ab 1872“. Die Sammlung des ehemaligen Vorstandsmitgliedes der Bayer AG wird in gehaltvolle Sammlungen, aus denen einzelne Raritäten zum Einzellosverkauf entnommen werden, aufgeteilt. Praktisch alle Facetten der Deutschland-Philatelie ab den Brustschild-Ausgaben sind vertreten, wobei man den anderen Sammlungsteilen fast ungerecht wird, wenn man die Abteilungen „Deutsche Kolonien & Auslandspostämter“ und „Deutsche Feld- und Inselpost im II. Weltkrieg“ hier als besonders bedeutend herausstellt. Karl-Heinz Büchel sammelt Briefmarken seit seiner frühen Kindheit und wurde Anfang Juli als Gründungsmitglied für seine 70jährige Mitgliedschaft im Briefmarken-Sammler-Verein Beuel e.V. geehrt. Er bleibt der Philatelie erhalten, indem er seine bedeutende Sammlung der Altdeutschen Staaten in Zusammenarbeit mit Roland Meiners weiter ausbauen wird. • Katalog 2: Die Sammlung „Altdeutsche Staaten – Gem Quality Stamps“ wird in 210 Einzellose detailliert. Einer der größten Kenner Klassischer Briefmarken weltweit hat hier über einen Zeitraum von über 15 Jahren die geschnittenen Ausgaben der Altdeutschen Staaten nach dem amerikanischen Grading-System gesammelt und versucht, von jeder Marke das breitrandigste überhaupt existierende Exemplar zu kaufen. So beginnt die Sammlung denn auch mit einem „kleinen Neunerblock“ der Baden Michelnummer 1. Aus der eingangs erwähnten Kolonial-Sammlung folgt dann der Teil „Kostbarkeiten und Raritäten Deutscher Kolonialphilatelie“. Ein Angebot, welches das Prädikat „Weltklasse“ verdient, mit den größten Raritäten des Sammelgebietes wie z.B. den China-Handstempelmarken inkl. der nicht verausgabten Marken, Deutsch-Ostafrika natürlich mit einem gestempelten Exemplar der „1 Rupie MIT Wasserzeichen“, Kiautschou Mi.Nr. 3 DD auf Luxus-Briefstück und vieles andere mehr, so auch die Ausgaben der Britischen und Französischen Besetzung verschiedener Kolonien.