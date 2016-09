Aktuelle Nachrichten des BDPh







1.07.2016 Kategorie: Nachrichten ArGe Literaturausstellung Sindelfingen Korrektur (BDPh) Bei der Datums-Angabe des in Sindelfingen stattfindenden Palmares und der Ausstellungsgespräche hat sich ein Fehler eingeschlichen. Folgende Daten sind korrekt: Der Palmares wird am Freitag den 28.10.2016 um 16:30 Uhr und die Ausstellergespräche am 28.10.2016 von 11-13 Uhr stattfinden.

(Eingestellt von: JULIA RÜFFER)







