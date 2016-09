(wm) Seit 1995 verleiht der BDPh den sog. Verspermann-Gedächtnispreis an eine Arbeitsgemeinschaft, die sich durch ihre Aktivitäten in besonderer Weise ausgezeichnet hat. In diesem Jahr ging der Preis an die ArGe Baden und passend zum Jubiläum „75 Jahre Arbeitsgemeinschaft Baden“ wurde der Preis in Heidelberg bei der SÜDWEST 2016 am 18. Juni überreicht. Die rührige ArGe war bei dieser Ausstellung mit einem international bestens besetzten Salon vertreten, in dem die wertvollsten Sammlungen der Welt aus dem Sammelgebiet Baden zu sehen waren. Darunter die Joseph Hackmey-Sammlung mit dem legendären „Baden-Fehldruck“, aber auch die erst jüngst in New York für rund zwei Millionen $ (inkl. Aufgeld) versteigerte Goldschagg-Sammlung. Die Arbeitsgemeinschaft Baden gehört zu den literaturproduktivsten Forschungsgruppen überhaupt. Vor wenigen Jahren schloss sie mit einem international weithin geschätzten Werk die Reihe der Baden-Handbücher und in Heidelberg legte sie erneut eine lesenswerte Festschrift vor.