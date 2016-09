(wm) Beim Festabend der Ausstellung SÜDWEST 2016 am 18. Juni verlieh der BDPh Jörg Maier seine Goldene Verdienstnadel für dessen Verdienste um die deutsche Philatelie. Maier, von Freunden gerne „Chile-Maier“ genannt, ist gebürtiger Berliner (* 2. August 1940), aber seit langem in Bubenreuth bei Erlangen zu Hause. Der gelernte Jurist war Ministerialrat im bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus und hat sich seit Jahrzehnten als Kenner der Marken von Chile und Kolumbien einen Namen gemacht. Juror ist er seit 1983, für Rang 1 seit 1993, BPP-Prüfer für Chile seit 1980 und in der AIEP seit 1991. Der Geehrte stellte seine Fähigkeit auch der organisierten Philatelie zur Verfügung: Seit 1987 ist er Landesverbands-Fachstellenleiter für das Ausstellungswesen, seit 1992 stellv. Leiter der Bundesstelle Ausstellungswesen. Maier ist Mitglied zahlreicher namhafter Sammlergruppen und Vereine in Deutschland, aber auch in Südamerika, publizierte in deutschen und ausländischen Fachblättern und errang mit seinen Exponaten zu seinen Spezialgebieten vielfach auch international höchste Erfolge.