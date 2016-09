Amerikanische Gäste in Heidelberg eingetroffen

(BDPh) Seit Anfang der Woche sind die ersten amerikanischen Philatelisten in Heidelberg zu Besuch. Der BDPh hat für die ersten Tage ein interessantes touristisches Ausflugsprogramm zusammengestellt. Nach einer gestrigen Führung und Besichtigung des Schloss Heidelberg ging es heute per Schiff durch das idyllische Neckartal von Heidelberg nach Neckargemünd zu einer historischen Stadtbesichtigung. Der Briefmarken-Sammlerverein Heidelberg und Rohrbach 1891 e.V. ist aktuell in der Ausstellungshalle dabei die Ausstellungsrahmen aufzubauen, so das die ersten Exponate des deutsch-amerikanischen Salons eingelegt werden können. Am 17.06.2016 um 11:30 Uhr findet ein Empfang der amerikanischen Gäste durch die Stadt Heidelberg im Palais Prinz Carl statt. Um 13:00 Uhr erfolgt die offizielle Eröffnung der Veranstaltung in der Ausstellungshalle. Der deutsch-amerikanische Salon, der Baden-Salon und die Rang 2/3-Ausstellung wird durch das international prämierte Baden-Exponat von Joseph Hackmey und die vor wenigen Tagen auf der Stamp Show in New York für 1,7 Millionen Euro versteigerte Goldschagg-Sammlung, bereichert. Zu dieser hochkarätigen Ausstellung reisen Händler aus ganz Deutschland an. Es kann nur empfohlen werden diese außergewöhnliche Veranstaltung zu besuchen! Veranstaltungsort und Eröffnung: Sporthalle Kirchheim I Carl-Diem-Str. 69126 Heidelberg Öffnungszeiten: Freitag 17.06.2016 13:00 - 17:00 Uhr Samstag 18.06.2016: 09:00 - 17:00 Uhr Sonntag 19.06.2016: 10:00 - 16:00 Uhr Empfang: Kornmarkt 1 Heidelberg Stadtführung durch Neckargemünd Heidelberger Schlossführung Vor Ort werden die amerikanischen Gäste durch Günther Korn und die Vorstandsmitglieder Uwe Decker und Thomas Höpfner begleitet