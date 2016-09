(Düsseldorf) Während das Auktionshaus Felzmann in den letzten 40 Jahren stets größer und international bekannter wurde, reifte die Briefmarkensammlung eines Blechschild-Fabrikanten aus Wuppertal-Barmen unerkannt im Schrank. Deren Auflösung bestreitet einen Großteil des besonders spannenden Altdeutschland-Angebotes. Die wohl schönste und mit Abstand farbintensivste Frankatur der lebhaftroten Sachsen Dreier-Marke (Los 4774, Ausruf: 30.000 Euro) sowie die gelbe Bayern 1 Kr. der späteren Druckperiode mit 22 mm breitem Zwischensteg (Los 4484, Ausruf: 24.000 Euro) seien hier nur stellvertretend genannt. Nicht ganz so klassisch, jedoch mindestens so begehrenswert präsentieren sich die Deutschen Auslands-Postämter und Kolonien, unter anderem mit der China-Spitzenrarität 30 Pfg mit kopfstehendem Handstempelaufdruck (Los 5207, Ausruf: 20.000 Euro). Das Sudetenland glänzt mit zahlreichen Spitzenstücken und Unikaten, wie dem sehr seltenen kompletten 3-Werte-Satz 50 H – 2 Kc Kinderhilfe auf Briefteil aus Reichenberg-Maffensdorf (Los 5542, Ausruf: 3.000 Euro). Liebhaber der Klassik und ausgefallener Weltraritäten werden mit Japans „Erdbeben-Ausgabe“ (Los 4038, Ausruf: 6.000 Euro), einer der legendären „Mauritius“-Marken (Los 4052, Ausruf: 15.000 Euro) oder im besonders breit gefächerten Österreich-Angebot fündig, hierunter eine blaue 9 Kr. mit ganzem, unten anhängendem Andreaskreuz in phantastischer Optik (Los 4237, Ausruf: 1.500 Euro). Am Auktionssamstag (2. Juli 2016) kommen insgesamt 1.125 Sammlungen, Konvolute und Händlerposten unter den Hammer. Eine unübertreffliche, mit ebenso großer Sachkenntnis wie Liebe aufgebaute, weitgehend spezialisierte Top-Sammlung LUXEMBURG WAPPENAUSGABEN 1865-1880 mit ungebrauchten Einzelstücken und Einheiten bis hin zu teils postfrischen Bogenteilen, immer wieder angereichert mit Belegen inklusive z.B. 37½ C., lässt das Sammlerherz höherschlagen (Los 7056, Ausruf: 20.000 Euro). Durch ihre enorme Reichhaltigkeit besticht eine ausstellungsmäßig aufgezogene Spezialsammlung INSELPOST 1942–1945. Anfangs finden sich einige Inselpost-Vorläufer, Leitvermerke, seltene Einheiten und Funkmitteilungs-Postkarten. Der sehr gehaltvolle Markenteil präsentiert sich u.a. mit einer postfrischen Nr. 6 (Vukovar), sowie Rhodos 8 A und 9 auf Brief. Neben diversen Spitzenstücken stechen dem Philatelisten die insgesamt 47-mal vorhandenen Agram (Nr. 10) ins Auge (Los 7404, Ausruf: 10.000 Euro). Nachdem der erste Teil des jahrzehntelang unberührten MARKEN BELO AACHEN-Bestandes im März 2015 überaus erfolgreich versteigert wurde, bietet das Auktionshaus Felzmann nun 30 weitere grob portionierte Positionen an. Dabei handelt es sich um altgewachsene Lagerware, wie sie heutzutage kaum noch in unberührtem Zustand zu finden ist. Die persönliche Besichtigung und Kalkulation für jeden ernsthaften Interessenten ist unumgänglich (Lose 6696 - 6725). Der Printkatalog kann unter Tel. 0211-550 440 kostenlos angefordert werden. Alle Lose sind im Online-Katalog unter: www.felzmann.de zu finden.