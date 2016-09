Zahlreiche Händler, Auktionshäuser, Verlage und Zubehörhersteller sowie Postverwaltungen oder Agenturen werden wieder zur 34. Internationalen Briefmarken-Börse in Sindelfingen vom 27. bis 29. Oktober 2016 erwartet. Auch in diesem Jahr wartet die Traditionsveranstaltung mit einigen Ausstellungs-Schwerpunkten auf: 1. Sammler aus vielen Ländern konkurrieren im internationalen Wettbewerb „Postgeschichte live“ um die begehrten Posthörner in Gold, Silber und Bronze. Aus den Alpenländern Italien, Österreich und Schweiz wurden wieder besonders viele Exponate angemeldet. 2. Der Deutsche Altbriefsammler-Verein (DASV) kann auf eine stolze 75-jährige Geschichte zurückblicken und feiert dieses Jubiläum mit einem großen DASV-Salon. Die Besucher erwartet ein beeindruckender Reigen an Exponaten, mit dem die Mitglieder des renommierten Vereins die faszinierende Spannbreite der Postgeschichte aufzeigen. 3. Postgeschichte, traditionelle und thematische Philatelie präsentieren sich unter dem Dach des Verbandes der Philatelistischen Arbeitsgemeinschaften (VPhA) in einem Jubiläums-Salon. Partner-ArGe beim VPhA-Stand ist die ArGe Danzig, die sich vor 80 Jahren etabliert hat. 4. Premiere feiert die 1. Literaturausstellung der ArGen, zu der über 170 Exponate angemeldet wurden, die am Stand der Münchner Bibliothek angesehen werden können. 5. Im Zeichen der fünf Ringe stehen die Olympischen Jugendtage 2016. Spiel, Spaß und jede Menge Abenteuer rund um das Thema Sport sind dort angesagt. Die Organisation liegt wieder in den Händen des Teams der Briefmarkenjugend Süd-West. 6. Der Landesverband Südwest engagiert sich u.a. mit dem Glücksrad, einer Schätzfrage, bei der es einen tollen Preis zu gewinnen gibt, und einer Sonderausstellung. Die 13. Wettbewerbsausstellung MAMA (Rang 3) bietet in rund 250 Rahmen viele Objekte zum Sammelgebiet Liechtenstein. Darüber hinaus wird auch in diesem Jahr der Service wieder groß geschrieben. Die Sammlerverbände beantworten auf der Empore alle Fragen rund um das Hobby und die Mitgliedschaft in Vereinen. Wer seine Marken schätzen oder prüfen lassen möchte, ist in einem Kompetenzzentrum der Berufsverbände neben der Deutschen Post an der richtigen Stelle. Das „Symposium für Postgeschichte“ am Freitag Nachmittag bietet kostenlose Vorträge zu speziellen Themen der internationalen Postgeschichte. Das große Angebot der 34. Internationalen Briefmarken-Börse vom 27. bis 29. Oktober 2016 (Donnerstag bis Samstag) in der Messe Sindelfingen ist auch in diesem Jahr wieder kostenlos. Geöffnet ist täglich ab 10 Uhr. Aktuelle Informationen finden Sie im Internet unter www.briefmarken-messe.de.