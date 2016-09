(Seengen/Romont) Wegen ernsthafter gesundheitlicher Probleme und auf dringenden Rat seines Arztes musste Zentralpräsident Jvo Bader per sofort von allen seinen Ämtern zurücktreten. Für den Verband Schweizerischer Philatelisten-Vereine (VSPhV) und dessen Zentralvorstand kommt dieser Rücktritt überraschend und in einem ungünstigen Moment, steht doch in knapp einem halben Jahr die ordentliche Delegiertenversammlung 2016 in Brig an.

Jvo Bader ist es in den vergangenen knapp zwei Jahren als Zentralpräsident gelungen, wieder Ruhe in den Zentralvorstand zu bringen. Gleichwohl gibt es noch zahlreiche Baustellen im Verband und im Zentralvorstand, die noch zu beheben sind, was jetzt an seinen Nachfolger übertragen werden muss.

Bis zur Wahl eines neuen Zentralpräsidenten am 5. November 2016 in Brig übernimmt Hans Schwarz, Mitglied des Zentralvorstandes, die Amtsgeschäfte. Dies, weil sich Vizezentralpräsident François A. Bernath aus zeitlichen Gründen wegen starker beruflicher Belastung dazu außerstande sieht. Die übrigen Mitglieder des Zentralvorstandes führen ihre Geschäfte in gewohntem Rahmen weiter.

Jvo Bader wurde an der Delegiertenversammlung 2004 in Luzern in den Zentralvorstand gewählt. Er übernahm dann das im Rahmen der neuen Verbandsstruktur geschaffene Ressort 4 Verwaltung VSPhV. Im Zentralvorstand unter Pierre Godat wurde er zum Vizezentralpräsidenten gewählt. An der Delegiertenversammlung 2012 in Bad Zurzach übernahm er nach der Aufhebung des bisherigen Ressorts Verwaltung VSPhV das Ressort Ausstellungen und Ausstellungswesen, das er in den folgenden zwei Jahren mit grossem Einsatz restrukturiert und vor allem die Datenbank Phildaba für Ausstellungen und Aussteller auf den neuesten Stand gebracht hat.

An der Delegiertenversamlung 2014 in Payerne setzte er sich in der Wahl um das Präsidium gegen seinen Mitbewerber Florian Domenjoz durch. Sein Einsatz für den Verband und die Philatelie war groß, vielleicht zu groß, so dass er jetzt aus gesundheitlichen Gründen kürzer treten muss. Der Zentralvorstand dankt Jvo Bader für seinen grossen Einsatz und wünscht ihm alles Gute für die Zukunft.