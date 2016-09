Aktuelle Nachrichten des BDPh







12.06.2016 Kategorie: Nachrichten „Audrey Hepburn“ kommt nach Heidelberg SÜDWEST 2016 (dm) Der Heidelberger Briefmarkenverein freut sich auf der Briefmarkenausstellung SÜDWEST 2016 die weltweit teuerste Briefmarke der modernen Philatelie präsentieren zu können! Die unverausgabte Deutschland-Rarität ist vom 17. bis 19. Juni 2016 in Heidelberg zu bewundern. Gerade noch wurde die Wohlfahrtsbriefmarke von 2001 auf der „World Stamp Show“ in New York gezeigt. Das Auktionshaus Christoph Gärtner aus Bietigheim-Bissingen macht es dem Heidelberger Verein möglich das schönste Exemplar der Rarität mit linkem oberen Eckrand und sauberem Tagesstempel einem breiten Publikum vorführen zu können. Auktionator Christoph Gärtner bringt die „Audrey Hepburn“ zur SÜDWEST 2016 nach Heidelberg Eigentümer der Briefmarke ist die „SJB FondsSkyline OHG 1989“. Erworben hat die Marke Gerd Bennewirtz, einer der beiden Gründungsgesellschafter der Firma. Die Ausstellung dient auch dem Zweck auf die „SJB Mukoviszidose Stiftung“ hinzuweisen, die von Gerd Bennewirtz, selbst an Mukoviszidose erkrankt, gegründet wurde.

