Aktuelle Nachrichten des BDPh







6.07.2016 Kategorie: Nachrichten Sonderstempelvorschau Bonn Unter Berücksichtigung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen für das Stempeln von Postwertzeichen zu Sammelzwecken (AGB St PWz) werden Abdrucke der philatelistischen Stempel auch noch in den auf deren Einsatztag folgenden 28 Tagen abgegeben, sofern der Auftrag innerhalb dieser Zeit bei der stempelführenden Stelle eingeht. Welche Stempel neben den z. Zt. gültigen Ersttags- und Tagesstempeln („Berlin“ und „Bonn“) sowie Erstverwendungsstempeln („Bonn“) bei der Stempelstelle in Bonn im Einsatz sind, sehen Sie hier: Stempelstelle Bonn Zur schnelleren Bearbeitung der Stempelaufträge wird gebeten, auf der Aufschriftseite des Einsendeumschlages den Stempelwunsch, Bezeichnung des Stempels, Gefälligkeiten und Echtlaufende Sendungen, anzugeben.

Hinweis:

Echtlaufende Briefe, die auf dem Postweg befördert werden sollen, müssen verschlossen und mit einer Absenderangabe versehen sein. Anschrift: Deutsche Post AG, Niederlassung Brief, Sonderstempelstelle, 53253 Bonn Frachtanschrift: Deutsche Post AG, Niederlassung Brief, Sonderstempelstelle, Am Propsthof 94, 53121 Bonn

(Eingestellt von: JULIA RÜFFER)







Alle Nachrichten ansehen, bitte hier klicken

Nachrichten Suche, bitte hier klicken

Nachrichten Archiv, bitte hier klicken



Druckerfreundliche Ansicht