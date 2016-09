Aktuelle Nachrichten des BDPh







8.06.2016 Kategorie: Nachrichten GABRIA 2016 Noch sind Anmeldungen möglich (ab) Der Briefmarkensammlerverein Gaildorf sucht für seine Rang 3 Ausstellung am 05.-06. November 2016 noch Aussteller. Anmeldeschluss ist der 30.06.2016. Informationen gibt der Ausstellungsleiter, Herr Klaus Schumm, Bogenstraße 6 in 74535 Mainhardt. Weitergehende Informationen über die Ausstellung finden sich auch im Internet unter www.bsv-gaildorf.de Der gaildorfer Revolutionär und Glasfabrikant Gottlieb Rau steht im Mittelpunkt dieser Rang-Ausstellung. Der Sonderstempel (Entwurf) erinnert an den 200. Geburtstag dieses bekannten Gaildorfers. Zu diesem Anlass erschenit auch eine Marke Individuell mit dem Kopfbild Raus.

(Eingestellt von: JULIA RÜFFER)







