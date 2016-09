Aktuelle Nachrichten des BDPh







4.06.2016 Kategorie: Nachrichten 40 Jahre Gemeinschaft für Gegenwartsphilatelie e.V. Belege zu den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro 40 Jahre Gemeinschaft für Gegenwartsphilatelie e.V. (hs) Aus Anlass des 40-jährigen Bestehens der Gemeinschaft für Gegenwartsphilatelie e.V. führt am 5. August 2016 die Deutsche Post AG in 51373 Leverkusen einen Sonderstempel mit dem Stadion Maracana, der zugleich auf die Spiele der XXXI. Olympiade in Rio de Janeiro hinweist, die an diesem Tage eröffnet werden. Zudem werden Erinnerungsstücke mit dem Stadion Maracana aufgelegt, darunter ein Blanko-Sonderumschlag, eine Marke Individuell (Standardbrief) und eine Ganzsache Individuell (Standardbrief), die ungebraucht und/oder zuadressiert über den Verein bestellt werden können. Weitere Informationen und Preise bei: Helmut Stümmer, Postfach 11 02 22, 97029 Würzburg, Tel. 0931 15 778, E-Mail: helmut.stuemmer@t-online.de

