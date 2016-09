PHILA TOLBIAC 2016 in Zülpich (mm) Wie in den vergangenen Jahren findet auch 2016 wieder die PHILA TOLBIAC als Ausstellung der „Offenen Klasse“ in Verbindung mit einem Großtauschtag statt. Am 26. Juni 2016 sind alle Sammler eingeladen, in den Räumlichkeiten des Franken-Gymnasiums, Keltenweg 14, 53909 Zülpich in etwa 100 Rahmen Exponate zum diesjährigen Thema „Wildes Deutschland“ zu bewundern. Ausstellung und Großtauschtag sind von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Die Besucher erwartet vor Ort außerdem ein Sonderstempel sowie ein attraktives Belegprogramm.