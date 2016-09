Aktuelle Nachrichten des BDPh







23.05.2016 Kategorie: Veranstaltungen 50 Jahre Briefmarkensammlerverein Lebach e.V. Programm zur Feier „ 50 Jahre Briefmarkensammlerverein Lebach e.V.“ vom 04. - 05.06.2016 in der Stadthalle Lebach Samstag, 04.06.2016 10.00 Uhr Eröffnung und Ansprachen des Schirmherrn, Herrn Bürgermeister Klauspeter Brill und der Gäste, Übergabe der Spende aus dem Verkauf der Flüchtlingsbriefmarke, Ehrungen der Gründungsmit- glieder des BSV Lebach e.V., kleiner Empfang und Rundgang durch die Ausstellungen anschließend Verkauf der Tombola-Lose (Hauptpreis 1 Tagesreise nach Paris für 2 Personen) und von Getränken 10 - 16 Uhr Öffnung des Sonderpostamtes der Post AG ab 12.00 Uhr Verkauf von Kaffee und Kuchen Aktion für die kleinen und großen Besucher am Stand der Jugend Sonderausstellung „Blaue Mauritius“ und kleine Begleitausstellung Ahnentafeln - Zeit für Gespräche mit Philatelisten - Unterhaltung mit Briefmarken für Klein und Groß 13.00 Uhr Beginn der philatelistischen Vorträge im Seminarraum im Untergeschoß 17.00 Uhr Schließung der Ausstellung 19.00 Uhr Festabend im Vereinslokal „Bürgerstuben“ mit den angemeldeten Teilnehmern Sonntag, 05.06.2016 09.00 Uhr Eröffnung des Großtauschtages in der Stadthalle und der Getränketheke Neben Briefmarken- und Münzhändlern werden auch von Vereinsmitgliedern philatelistische Gegenstände zum Tausch oder Kauf angeboten. 09.30 Uhr Beginn des Verbandstages der Briefmarkensammler des Saarlandes im Bund Deutscher Philatelisten e.V. (Tagungsraum im Untergeschoß ) Der Verbandstag steht im Zeichen des Tages der Briefmarke 2016. Hierzu erscheint eine Sonder- marke und ein Sonderstempel. Eine zweite Brief- marke und ein Schmuck-Umschlag werden an beiden Tagen angeboten! 10 - 16 Uhr Öffnung des Sonderpostamtes der Post AG Aktion für die kleinen und großen Besucher am Stand der Jugend Sonderausstellung „Blaue Mauritius“ und kleine Begleitausstellung Ahnentafeln 12.00 Uhr An der Theke gibt es heiße Würstchen Verkauf von Kaffee und Kuchen 17.00 Uhr Schließung der Ausstellung und des Tauschtages Es gibt zwei verschiedene Sonderstempel [http://www.cms2013.wittich.de/ckfinder/core/connector/php/connector.p hp?command=Thumbnail&type=Bilder¤tFolder=/&FileName=stempel_bsv_ 1.jpg][http://www.cms2013.wittich.de/ckfinder/core/connector/php/conne ctor.php?command=Thumbnail&type=Bilder¤tFolder=/&FileName=146281 506124stempel_jugend.jpg] Wir wünschen uns viele Besucher aus nah und fern und unseren Besuchern schöne Stunden und das eine oder andere Schnäppchen. Zu den Tausch- und Informationsabenden über Briefmarken, Briefe und Münzen alle 14 Tage dienstags abends ab 19:00 Uhr im Nebenzimmer des Vereinslokals "Bürgerstuben" in der Jabacherstrasse 28 in Lebach sind alle interessierten Mitbürger/innen eingeladen. Gerne stehen die Vorstandsmitglieder für Gespräche und Informationen rund um die Philatelie und Numismatik zur Verfügung. Besuchen Sie auch unsere hompage: www.bsv-lebach.de.tl<http://www.bsv-lebach.de.tl/> Der nächste Termin für den Vereinsabend: 31. Mai.

(Eingestellt von: BDPH)







