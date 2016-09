Aktuelle Nachrichten des BDPh







3.06.2016 Kategorie: Nachrichten 205.–209. Corinphila Auktion vom 15. bis 18. Juni 2016 in Zürich Die Vielfalt der Philatelie in voller Pracht (Zürich) Vom 15. bis 18. Juni 2016 findet in Zürich die nächste Auktionsserie des Schweizer Traditionshauses Corinphila statt. Neben einem hochklassigen Angebot von Briefmarken, Briefen und Postgeschichte aus aller Welt kommen mehrere höchst außergewöhnliche Spezialsammlungen zum Angebot. Dokumentiert in einem gewichtigen Hauptkatalog sowie vier Sonderkatalogen (davon drei in Hardcover-Ausführung) erwartet die Sammler eine nur höchst selten anzutreffende Vielfalt herausragender Einzellose und Sammlungen. Fantastische Highlights von Europa bis Übersee (Auktion 205) Die Sonderkataloge Nepal, Bulgarien & Frankreich (Auktion 206–208) Eidgenössische Philatelie (Auktion 209 – Schweiz und Liechtenstein) Corinphila-Geschäftsführer Karl Louis kommt angesichts der beeindruckenden Zusammenstellung selbst ein wenig ins Schwärmen: „Eine solche Bandbreite der klassischen Philatelie habe ich seit Jahren nicht mehr bei einer Auktion gesehen. Wir sind mehr als stolz, unseren Kunden mit den bevorstehenden Versteigerungen im Juni eine solch einmalige Auswahl ebenso wertvoller wie qualitativ hochwertiger Philatelie und Postgeschichte anbieten zu können.“ Die vollständigen Auktionskataloge sind im Internet als ‚PDF-Kataloge‘ (identisch mit der Druckversion) und als Online-Kataloge mit praktischer Stichwort-Suchfunktion verfügbar. Unter www.corinphila.ch finden Interessenten zudem hunderte zusätzliche Abbildungen, darunter alle vorhandenen Fotoatteste, ausgewählte Briefrückseiten sowie zahlreiche Sammlungen und Posten, die ganz oder auszugsweise erfasst wurden. Das komplette gedruckte „Katalogpaket“ (davon drei Kataloge in Buchform) kann ab sofort gegen 20 Euro Kostenbeteiligung angefordert werden. Interessenten, die nicht nach Zürich reisen können, aber dennoch zeitgleich während der Versteigerungstage direkt gegen den Auktionssaal bieten möchten, sei das bewährte System zum Online-Live-Bieten unter www.corinphila.ch empfohlen. Weitere Informationen und Kontakt: Corinphila Auktionen AG, Wiesenstrasse 8, 8034 Zürich/Schweiz, Telefon: + 41 (0)44 389 91 91, Telefax + 41 (0)44 389 91 95, E-Mail: info@corinphila.ch, Internet: www.corinphila.ch

