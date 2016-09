Aktuelle Nachrichten des BDPh







30.05.2016 Kategorie: Nachrichten PHILAG Wuppertal e.V. Wuppertaler Postgeschichte im Rathaus (hjd) Vom 6. bis 10. Juni 2016 zeigt die PHILAG Wuppertal e.V. im Lichthof des Barmer Rathauses (Johannes-Rau-Platz 1) eine Ausstellung zur Wuppertaler Postgeschichte. Eröffnet wird die Ausstellung am 6. Juni um 10.00 Uhr von der Bürgermeisterin Ursula Schulz. Gezeigt werden neben postgeschichtlichen Exponaten auch Ansichtskarten von Wuppertal. Eine Sammlung stellt berühmte und berüchtigte Wuppertaler auf Briefmarken und im Stempel vor. Dazu gehören natürlich auch Johannes Rau, Friedrich Engels und Pina Bausch. Am Eröffnungstag ist die Post mit einem Sonderstempel vor Ort. Der Sonderstempel und der Sonderumschlag zeigen den neuen Schwebebahnwagen (GTW 2015). Bestellungen für den Sonderstempel und den Sonderumschlag (blanko Euro 1,50; zu adressiert Euro 2,50) an Bernd Braches, Vohwinkeler Feld 8, 42327 Wuppertal (braches-bernd@web.de ).

(Eingestellt von: JULIA RÜFFER)







Alle Nachrichten ansehen, bitte hier klicken

Nachrichten Suche, bitte hier klicken

Nachrichten Archiv, bitte hier klicken



Druckerfreundliche Ansicht