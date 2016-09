(hj) Zum fünften Mal bot der Bund Deutscher Philatelisten in Zusammenarbeit mit dem Verein „Frau und Philatelie“ das Café „Frauen auf Zack(e)“ auf der Briefmarkenmesse in Essen an. Das Café bietet den Sammlerinnen die Möglichkeit, sich unter unter Gleichgesinnten zu treffen, sich über Briefmarken auszutauschen oder nur zu klönen. Und das alles bei einer guten Tasse Kaffee. Vor 5 Jahren ließ sich die Messeagentur Jan Billion von der Idee überzeugen und unterstützt seitdem das Café Jahr für Jahr. Zahlreiche Sammlerinnen, auch aus dem Ausland, nahmen das Angebot gerne an. Es wurden viele Fachgespräche geführt, Briefmarken wurden aus den Taschen geholt und erläutert, neu erworbene Schätze vorgeführt. Aber es wurde auch viel geredet und gelacht. Und manchmal konnten sich auch die Partner über eine Tasse Kaffee freuen. Ein besonderes Highlight war in diesem Jahr die die Versteigerung eines Gemäldes des Leipziger Künstlers Michael Fischer-Art. Der Künstler hatte Christine von Ratingen eigens ein kleines Bild in Briefmarkengröße gemalt, dass sie zugunsten des Cafés versteigern ließ. Ulrich Felzmann vom Auktionshaus Felzmann ließ es sich nicht nehmen, die Versteigerung persönlich durchzuführen. Mit launigen Worten zeigte er das Objekt der Begierde. Ziemlich schnell entwickelte sich ein Bieterduell zwischen einem Sammler vor Ort und einem Telefonbieter. Das Duell konnte Hans-Werner Salzmann vor Ort für sich gewinnen und das Gemälde in Empfang nehmen. Viele Besucher der Messe zeigten auch Interesse an den am Stand ausgestellten Sammlungen. Einige Sammlerinnen des Vereins hatten Auszüge ihrer Sammlungen zur Verfügung gestellt. So kamen die Sammlerinnen immer wieder mit den Besuchern ins Gespräch. Foto: Torsten Berndt v.l.: Ulrich Felzmann, Hans-Werner Salzmann, Christine Hennings-Kuhlmann