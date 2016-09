Auf der Internationalen Briefmarkenmesse in Essen

(BDPh) Am 14. Mai 2016 wurden auf der Internationalen Briefmarkenmesse in Essen am Stand der Deutschen Post die diesjährigen Preise des Wettbewerbs „Bildung und Briefmarke“ vergeben. Mit dem Förderpreis „Bildung und Briefmarke“ setzen sich die Stiftung Deutsche Jugendmarke e. V. und der Bund Deutscher Philatelisten e. V. gemeinsam dafür ein, die Briefmarke als Vermittler von Bildungsinhalte zu fördern. Auch im Jahr 2016 wurden drei Projekte ausgezeichnet. Der 1. Preis und 500 Euro gingen an Ronny Hennings, Briefmarken-Arbeitsgemeinschaft an der Anita-Lichtenstein-Gesamtschule in Geilenkirchen. Der 2. Preis und 300 Euro erhielt Horst-Rüdiger Scholz, Briefmarken-Arbeitsgemeinschaften des Lüneburger Briefmarkensammler Verein e. V.. Der 3. Preis und 100 Euro gingen an Sepp Becker, Briefmarken-Arbeitsgemeinschaft an der Betty-Reis-Gesamtschule in Wassenberg. Die Preisübergabe erfolgte durch Helma Janssen, Ressortleiterin Jugend, Familie, Bildung beim Bund Deutscher Philatelisten, den amtierenden Vorsitzenden der Stiftung Deutsche Jugendmarke, Thomas Thomer, Ministerialdirigent im Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und Helmut Dallei von der Deutschen Post AG. Sie betonten, dass die eingegangenen Beiträge durch Kontinuität und Freude an der Arbeit mit dem philatelistischen Nachwuchs überzeugen.