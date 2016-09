(BDPh) Ein neuer Wettbewerb wird bei der Briefmarkenbörse in Sindelfingen 2016 seine Premiere feiern: eine Rang 1 Literaturausstellung für ArGen. Die Ausstellungsform soll den ArGen einen Leistungsvergleich ermöglichen, um beispielsweise einzuschätzen, wo die ArGe mit dem Mitteilungsblatt bzw. der Website steht. Der BDPh sieht in der Ausstellung zudem eine Anerkennung für die Forschungsarbeit der ArGen, die in den Veröffentlichungen zum Ausdruck kommen. Die ArGen konnten bis zu 5 Exponate, Mitteilungsblatt, Website sowie 3 Einzelexponate von Mitgliedern anmelden. Die eingegangenen Anmeldungen übertreffen alle Erwartungen:

174 Exponate von 74 ArGen. Das bedeutet, dass die rund Hälfte aller BDPh-ArGen teilnehmen.

Palmares am Freitag, 29.10.2016, 16.30 Uhr im Forum Philatelie

Ausstellergespräche am 29.10.2016 11-13 Uhr am Stand der Münchner Bibliothek Forschung und Literatur nehmen einen breiten Stellenwert in der deutschen Philatelie ein. Sämtliche Exponate liegen im Zentrum der Philatelie am Stand der Münchener Bibliothek zur Ansicht aus. Die elektronische Literatur kann am Stand des VPhA eingesehen werden. Die Messe in Sindelfingen wird damit zu einem Eldorado für alle engagierten Philatelisten.

Der BDPh führt eine Literaturdatenbank mit genauen bibliographische Daten (Autor, Seitenangabe, Suchbegriffe, etc.) von rund 35.000 Titel von Zeitschriften, 700 Buchbesprechungen, 140 Ankündigungen Sonderschriften seiner Arbeitsgemeinschaften und hat damit weltweit die größte Literatur-Datenbank eines nationalen Philatelisten-Verbandes.



http://bdph.de/index.php?id=451