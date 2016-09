(Bietigheim-B./cw) Am 27. April 2016 haben Hans-Joachim Schwanke, Geschäftsführer der Schwanke GmbH, und Christoph Gärtner, Geschäftsführer der CG Unternehmensgruppe, die Weichen für die philatelistische Zukunft des Auktionshauses Schwanke in Hamburg gestellt. Unter dem Namen „Auction Galleries Hamburg vormals Schwanke GmbH“ wird die erste Auktion am 2./3. September dieses Jahres am gewohnten Standort im Hamburger Kontorhausviertel stattfinden. „Ich freue mich, dass unsere Kunden weiterhin von unserem bewährten Team am gewohnten Standort betreut werden. Zusätzlich profitieren sie durch die Anbindung an die CG Unternehmensgruppe, die weltweit auf ein kompetentes Netzwerk zurückgreifen kann“, so Hans-Joachim Schwanke. Christoph Gärtner betont, dass es für ihn wichtig ist, Philatelisten, Sammlern und Investoren ihr philatelistisches Zuhause mit dem eingespielten Schwanke-Team im hohen Norden zu erhalten. Ab 1. Juli 2016 lautet die offizielle Adresse: „Auction Galleries Hamburg vormals Schwanke GmbH“, Kleine Reichenstrasse 1, 20457 Hamburg. Die Kommunikationsanschlüsse bleiben unverändert bestehen . Tel. 040-33 71 57, Fax 040-33 13 30. Der Auktionator Christoph Gärtner hatte bereits Anfang 2015 das Auktionshaus Edgar Mohrmann in seine Unternehmensgruppe integriert und hat damit einen Beitrag dazu geleistet, Hamburger Auktionskultur zu bewahren.