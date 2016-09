(BDPh) Die Jury des Förderpreises "Bildung und Briefmarke", bestehend aus Vertretern des BDPh und der Stiftung Deutsche Jugendmarke, hat sich am 18. April 2016 im Haus der Philatelie und Postgeschichte in Bonn getroffen, um die diesjährigen Gewinner zu ermitteln. Der Förderpreis im Jahr 2016 wird erneut in drei Preisstufen vergeben. And the winner is? Diese Frage wird bei der Preisübergabe beantwortet. Sie findet am 14. Mai 2016 um 13.00 Uhr auf der Internationalen Briefmarkenbörse in Essen am Stand der Deutschen Post statt.