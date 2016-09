Aktuelle Nachrichten des BDPh







20.05.2016 Kategorie: Nachrichten Prüfertagung des BPP in Nürnberg am 30. April 2016 Änderungen (gg) <h1 style="font-size: 12px;">Neue Prüfer</h1> <h3 style="font-size: 12px;">Roman Scheibert

c/o ROSCH COMPUTER GMBH

Anna-Birle-Strasse 9

55252 Mainz-Kastel

E-Mail: scheibert@rosch-computer.de</h3> Prüfgebiet: China kommunistische Vorläufer (ca. 1930-1950, sog. „Befreite Gebiete“)

- Ausgaben der Red Post, Sowjet-Post

- Nordwest-China

- Nord-China

- Ost-China

- Nordost-China

- Zentral- und Süd-China

- Südwest-China Bogdan Pelc

Sächsische Str. 22

10707 Berlin

Email: bogdan.Pelc@gmx.de Prüfgebiet: Polen 1764-1915 (Polen Mi.-Nr. 1; russische Marken, in Polen verwendet) Erweiterungen von Prüfgebieten: Till Neumann Prüfgebiet: Altschweiz Kantonalausgaben, nach Michel-Katalog: Schweiz, Kanton Zürich Nr. 1 und 2, Schweiz, Kanton Genf Nr. 1 - 5, sowie U1 und GAA 1, Schweiz, Kanton Basel-Stadt Nr. 1, Schweizer Eidgenossenschaft, Marken der Übergangszeit Nr. 1 – 3 (Postkreis Genf) und 4 (Postkreis Zürich) Michael Jäschke-Lantelme Prüfgebiet: Mecklenburg-Schwerin, Mecklenburg-Strelitz, Deutsches Reich Mi.-Nr. 1-30 Roland Pieles Prüfgebiet: Kriegs- und Propagandafälschungen des 1. Weltkrieges Britische Fälschung für das mit Deutschland verbündete Österreich, Mi.-Nr. 6-8 (Urmarken: Österreich, Mi.-Nr. 186, 188 und 223) Kriegs- und Propagandafälschungen des 2. Weltkrieges, Britische Fälschungen für das von Deutschland besetzte Frankreich, Mi.-Nr. 36-38, 39-46 (Urmarken: Frankreich, Mi.-Nr. 380-381, 399, 513, 515, 518, 521-525 – Bildgleiche Propagandafälschungen) Britische Fälschung für das von Deutschland besetzte Frankreich, Mi.-Nr. 47 (Urmarke: Frankreich, Mi.-Nr. 513) Britische Fälschungen für das mit Deutschland verbündete Italien, Mi.-Nr. 48 A, 48 B, 49 und 50 (Urmarken: Italien, Mi.-Nr. 304, 625-626) usw. Hohmann beendet Prüftätigkeit für Kontrollrat Jan Hohmann (Wolfsburg) stellt seine Prüftätigkeit für das Prüfgebiet "Alliierte Besetzung - Kontrollratsausgaben" mit sofortiger Wirkung ein. Möller beendet Prüftätigkeit für Dänemark Carl Aage Möller (Ebeltoft/DK) stellt seine Prüftätigkeit für das Prüfgebiet "Dänemark" im BPP auf eigenen Wunsch ab dem 01.05.2016 ein. Die weiteren Prüfgebiete Schleswig-Holstein, Färöer, Grönland, Island und Dänisch-Westindien werden unverändert fortgeführt.

