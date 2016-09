(BDPh) 50 Jahre gemeinsame Ausstellungen zwischen Portugal und Brasilien waren Anlass genug, den Italienischen Verband und den BDPh zu einer gemeinsamen Veranstaltung einzuladen. Kommissar Walter Bernatek und Juror Alfred Schmidt hatten mit 6 Alukisten und 160 Kilogramm Material an Erwachsenen- und Jugendexponaten so einiges zu schleppen. Die deutschen Aussteller waren mit über 20 Teilnehmer vor Ort und damit die größte Reisegruppe, die eine gemeinsame Urlaubs- und Philateliewoche in Portugal verbrachten. Der Grandprix ging mit 97 Punkten an Everaldo Santos aus Brasilien mit dem Exponat "Navigaton Lines Serving South America 1746 to GPU". Bester Deutscher Ausssteller war Professor Dr. Damian Läge mit 95 Punkten und dem Exponat "The Pigeon Mail of Great Barrier Island". Alle Ausstellungsergebnisse finden Sie hier Auf dem FEPA Kongress wurden gemeinsame europäische Positionen für den kommenden FIP Kongress in Taipei vorbereitet. Deutsche Kandidaten für die FIP-Kommissionen sind Wolfgang Maassen (Bureau Member Literature), Dr. Wolf Hess (Bureau Member Postal Historiy) und Ralph Ebner (Chairman für Revenue). Das auf der IPHLA in Mainz 2012 erprobte und von den BDPh Vorstandsmitgliedern Thomas Höpfner und Alfred Schmidt ausgearbeitete Reglegement für elektronische Literatur wird den europäischen Verbänden zu Ansicht gegeben und voraussichtlich beim nächsten Kongress in Tampere/Finnland 2017 verabschiedet. Eckehard Fromm aus Gotha konnte im Rahmen des Kongresses den FEPA Award für außergewöhnliche Aktivitäten und Werbung für die Philatelie für den Briefmarkensammlerverein Gotha 1890 e.V. entgegen nehmen. Alviere Batistino übergibt den italienischen Ehrenpreis an Prof. Damian Läge v.l. BDPH-Präsident Uwe Decker, Eckehard Fromm, José Ramón Moreno und Giancarlo Morolli (FEPA Präsident und -Vizepräsident)