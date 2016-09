(fb) Am Montag, 3. Oktober 1966 um 9 Uhr fand im Konferenzsaal des Eisenbahner-Kasinos in Luxembourg der 1. Kongress der Mitglieder der F.I.P. Motivgruppe III B „Eisenbahnwesen“ in Verbindung mit den „Eisenbahnmotivsammlern“ statt. Diese Örtlichkeit bot sich an, weil zeitgleich die 5. Internationale Briefmarken-Ausstellung der F.I.S.A.I.C. durchgeführt wurde. Die Post Luxembourgs hatte zu diesem Anlass zwei Sonderwertzeichen verausgabt mit Abbildungen von Lokomotiven, die sich auch auf dem von der F.I.S.A.I.C. initiierten Sonderstempel wiederfinden. Wegen der Mitglieder, die aus vier verschiedenen, sprachlich unterschiedlichen Ländern kamen, wurde die Zusammenkunft „Kongress“ genannt und das ist bis heute so beibehalten worden. An dieser Veranstaltung nahmen 23 Mitglieder teil, die gleichzeitig als Eisenbahner bei der Ausstellung ihre Exponate gezeigt hatten, und das mit sehr großem Erfolg. Der 1. Kongress verlief ebenfalls sehr erfolgreich.

Für den in diesem Jahr durchzuführenden 50. Kongress wurde Bochum ausgewählt. Er findet statt in der Zeit vom 12. bis 15. Mai 2016. Einmal wegen der Nähe zum Eisenbahnmuseum und zum anderen wegen der zeitgleich stattfindenden Briefmarkenmesse in Essen. Neben der ordentlichen Mitgliederversammlung mit Vorstandswahlen gibt es für alle anreisenden MG-Mitglieder mit Partnern ein sehr umfangreiches Besuchsprogramm. Zur Erinnerung an den Jubiläumskongress kommt ein Sonderstempel (Lok T 9.1 7270 Cöln) zum Einsatz, passend dazu kann ein Schmuckumschlag käuflich erworben werden. Interessenten wenden sich bitte an: Hans-G. Schlicht, Baubergerstr. 26e, 80992 München.