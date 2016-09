(Kiel) Am 28. Mai 2016 erwartet die Besucher der Stadtbücherei Kiel, Andreas-Gayk-Straße eine Briefmarkenschau. Diese ist ebenfalls von 10 und 14 Uhr geöffnet und widmet sich den Themen „Vor 75 Jahren Untergang der Bismarck“ und „Vor 100 Jahren Skagerrakschlacht“. Der Verein ist mit einem Info-Stand vertreten und führt Sammlerbelege (Ganzsachen und Festumschläge) zur Erinnerung an den Untergang des Schlachtschiffes Bismarck vor 75 Jahren und die Skagerrakschlacht vor 100 Jahren mit u.a. dem Untergang des kleinen Kreuzers SMS Wiesbaden und der Gorch Fock – alias Johann Kinau. Mit dabei ist auch wieder die Deutsche Post, welche gleich zwei Sonderstempel vor Ort abschlagen wird. Schriftlich Bestellungen der Sammlerbelege sind zu richten an: Michael Bergmann, Kieler Philatelisten-Verein, Postfach 28727, 24027 Kiel.